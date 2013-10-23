Сельское хозяйство Белгородской области потеряло из-за обстрелов и непогоды 1 млрд рублей

Вячеслав Гладков рассказал о потерях отрасли из-за действий ВСУ.

Непогода и обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины привели к потере части урожая в Белгородской области. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава российского региона Вячеслав Гладков. Губернатор объяснил, что общий ущерб в данной агропромышленной отрасли специалисты оценили в один миллиард рублей. Эксперт напомнил о том, что сахарную свеклу и кукурузу возможно убрать с территории даже в холодное время года, но с частью урожая это будет невозможно выполнить.

Почти 1 млрд сельское хозяйство в этом году потеряло. Потеряло из-за обстрелов, из-за того, что часть земель выпала из оборота в связи с понятными событиями, часть урожая до сих пор не смогли убрать. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Губернатор напомнил СМИ о том, что в октябре текущего года в Белгородской области была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с переувлажнением почвы и угрозой для уборки урожая.

В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины погибли 22 человека.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

