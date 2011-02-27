Вячеслав Гладков рассказал о проводимых мероприятиях по осуществлению безопасности в регионе.

На территории Белгородской области власти установили более 6 тысяч контроллеров. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Российский чиновник уточнил, что данные устройства позволяют во время ракетной опасности автоматически открывать двери у подъездов. Такое решен ие дает оказавшимся поблизости людям уркыться от ударов армии киевского режима в безопасном месте.

Продолжаем работу по вопросам, связанным с безопасностью населения. <...> По области - в основном, это три муниципальных образования: Белгород, Шебекинский округ и Белгородский район - установили уже более 6 тыс. контроллеров. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек.

Фото и видео: Telegram / настоящий Гладков