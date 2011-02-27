Вячеслав Гладков указал на последствия атак ВСУ за минувший день для региона.

Один человек стал жертвой в результате атак Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Российский чиновник уточнил, что вечером 11 октября при помощи беспилотного летательного устройства армия противника совершили удар по село Устинка. В ходе данного нападения пострадавшими признаны трое местных жителей. При помощи попутного транспорта все пациенты были отправлены в городскую больницу под номером два.

За вчерашний день у нас 11 человек было ранено, мирных жителей. В результате обстрела со стороны ВСУ один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб. Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким. Вячеслав Гладков, глава региона

По информации от губернатора, у женщины и двух мужчин после атаки ВСУ по Устинке медицинский персонал диагностировал минно-взрывные травмы. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Заместитель губернатора Белгородской области вступил в отряд "БАРС-Белгород".

Фото и видео: Telegram / настоящий Гладков