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Заместитель губернатора Белгородской области вступил в отряд "БАРС-Белгород"

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Вячеслав Гладков сообщил о том, что еще один чиновник стал добровольцем.

Заместитель губернатора Белгородской области вступил в отряд "БАРС-Белгород". Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Российский чиновник напомнил жителям региона, что Александр Лоренц стал вторым замглавы в администрации, который пополнил собой ряды добровольческого отряда. Ранее такое же решение приняли Рустэм Зайнуллин, глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов и депутат областной думы, замполит Валуйского батальона самообороны Сергей Попов.

Продолжаем формировать отряд "БАРС-Белгород". Еще один мой заместитель Лоренц Александр Александрович принял решение вступить в состав данного отряда.

Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что волонтеры из отряда "БАРС-Белгород" с 1 октября приступили к должностным обязанностям. В задачи формирования входят охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры в регионе, а также борьба с беспилотниками,  выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации мирного населения и режима КТО. 

В Белгородской области ВСУ повредили порядка 70 вышек сотовой связи.

Фото и видео: Telegram / настоящий Гладков

Теги: барс, белгородская область, вячеслав гладков, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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