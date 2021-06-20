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В Белгородской области усилят контроль за въездом, заявил Гладков

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Вячеслав Гладков рассказал о принятых решениях по ситуации с безопасностью в регионе.

Обстановка на территории Белгородской области сложилась стабильная, но дополнительно властями российского региона было принято решение усилить контроль за въездом. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор Вячеслав Гладков. Он пояснил, что за утро 24 июня успел провести заседание оперативного штаба  в рамках исполнения указа главы государства  Владимира Путина по поводу текущей обстановки в стране. Эксперт выслушал доклады руководителей силовых структур.

Работа всех силовых структур проводится в полном объеме. Хотел сообщить о дополнительных решениях, которые сейчас будут приняты. Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Спикер заметил в видеообращении, что данная работа будет проводиться силами правоохранительных органов и Росгвардии, но в случае необходимости администрацией будут привлечены силы белгородской самообороны.

Гладков: в Шебекино начинается полномасштабное обследование квартир и домов.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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