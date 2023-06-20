Гладков: в Шебекино начинается полномасштабное обследование квартир и домов

Глава Белгородской области отметил, что эту задачу необходимо выполнить максимально быстро.

В Шебекино начинается полномасштабное обследование квартир и домов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Власти региона проведут обследование квартир и домов, пострадавших в результате украинских обстрелов. Гладков отметил, что эту задачу необходимо выполнить максимально быстро, чтобы понять точный объем проблем. Также глава региона сообщил о визите в Белгородскую область уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Целью ее визита является изучение проблем, с которыми столкнулись жители отдельных городов и сел.

Ранее Гладков назвал причину ночного пожара в жилом доме.

Видео: Telegram / Настоящий Гладков