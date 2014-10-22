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Белгородский губернатор назвал причину ночного пожара в жилом доме

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Вячеслав Гладков раскрыл подробности инциента.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в собственном Telegram-канале о том, что в результате ночного пожара в административном центре российского региона никто из жителей дома не пострадал. Воспламенение здания произошло из-за проблем с электрической проводкой. Чиновник заметил, что в ближайшее время власти и специалисты начнут разбираться в ситуации и восстанавливать дома перед началом зимнего периода.

Мы предложили расселиться в гостиницы города Белгорода, жильцы не согласились, вернулись в свои квартиры. Причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было.

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Напомним, что в пресс-службе ГУ МЧС по регионе уточняли, что пожар в многоэтажном доме в центре Белгорода ликвидирован. Вскоре спасатели начали разбор и проливка конструкций.По предварительным сведениям, погибших и пострадавших при инциденте не было.

Единоразовую выплату в 10 тысяч рублей получили 45 тысяч жителей Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Пожар, Новости России,

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