Белгородский губернатор назвал причину ночного пожара в жилом доме

Вячеслав Гладков раскрыл подробности инциента.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в собственном Telegram-канале о том, что в результате ночного пожара в административном центре российского региона никто из жителей дома не пострадал. Воспламенение здания произошло из-за проблем с электрической проводкой. Чиновник заметил, что в ближайшее время власти и специалисты начнут разбираться в ситуации и восстанавливать дома перед началом зимнего периода.

Мы предложили расселиться в гостиницы города Белгорода, жильцы не согласились, вернулись в свои квартиры. Причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Напомним, что в пресс-службе ГУ МЧС по регионе уточняли, что пожар в многоэтажном доме в центре Белгорода ликвидирован. Вскоре спасатели начали разбор и проливка конструкций.По предварительным сведениям, погибших и пострадавших при инциденте не было.

Единоразовую выплату в 10 тысяч рублей получили 45 тысяч жителей Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков