Единоразовую выплату в 10 тысяч рублей получили 45 тысяч жителей Белгородской области

Вячеслав Гладков рассказал о продолжении выплат населению.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в собственном Telegram-канале подписчикам о том, что единоразовую выплату в десять тысяч рублей получили к текущему моменту 45 тысяч жителей региона, а единоразовую выплату в 50 тысяч рублей — 10 тысяч человек. Чиновник попросил пострадавших от украинских обстрелов, которые еще не получили денежные средства в качестве поддержки от государства, не переживать об этом. Он добавил, что работа по имеющимся базам данных продолжается.

Денежные средства есть, здесь переживать нечего. Нужно просто немного времени для того, чтобы правильно осуществить платежи. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Напомним, что с 16 июня в пунктах выдачи гуманитарной помощи Белгорода власти российского региона начинают выдавать девятикилограммовые продуктовые наборы. Они предназначены для тех, кто не проживает на территории ПВР. Также по наличию гражданам предоставляется гуманитарная помощь.

Гладков рассказал о перемещении жителей Шебекинского округа в другие регионы.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков