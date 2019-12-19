В Белгородской области ураган сносит крыши домов

Сначала в поселке Северный кровлю сорвало в трех домах, затем число поврежденных домов выросло до шести.

Сильный ветер и упавшие деревья повредили крыши девяти жилых домов в Белгородской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Марину Антонову.

Сначала в поселке Северный кровлю сорвало в трех домах, затем число поврежденных домов выросло до шести. Также сильный ветер повалил 35 деревьев, повредил грузовой и три легковых автомобиля. Погибших из-за непогоды нет.

Как рассказал глава Белгородского района Владимир Перцев, создана комиссия по расследованию причин срыва крыш ветром и по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации в поселке. В поселке Северный на данный момент пострадали 32 квартиры. Те, кому негде жить после срыва крыша, предоставят временное жилье.

В конце мая в Кузбассе ураганный ветер повредил 147 зданий и убил 2 человек.

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