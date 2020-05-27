В Кузбассе ураганный ветер снес крыши со 150 зданий и убил 2 человек

В некоторых районах области выпал град с куриное яйцо.

В Кузбассе прошел ураган, который повлек за собой разрушения.

Накануне и ночью в Кузбассе бушевал ураган. Правительство региона сообщило о разрушениях, которые принесла с собой стихия. У 147 зданий повреждены крыши, повалено около 280 деревьев, повреждены автомобили, нарушено электроснабжение. Больше всего от стихии пострадала северо-восточная часть региона. В одном из населенных пунктов повреждено половина жилых домов. В некоторых районах Кузбасса наблюдался крупный град размером с небольшое куриное яйцо.

Россети сообщают, что сразу же приступили к восстановительным работам. На утро на ликвидацию последствий урагана выведено 33 бригады,126 человек и 41 единицы техники. Работы ведутся сразу в нескольких муниципальных округах.

Не обошлось, к сожалению, без жертв. При обрушении стен зернохранилища, погибли 2 человека, и один человек получил травмы.

Видео и фото: ВК, Регион-42 Кемерово, Россети Сибирь в Кузбассе