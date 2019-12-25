В Белгородской области три человека погибли от ударов ВСУ за сутки

Александр Шуваев раскрыл подробности ночного налета беспилотников на регион.

Два человека погибли, еще 16 пострадали за прошедшие сутки на территории Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление через социальные сети подписчикам сделал губернатор российского региона Александр Шуваев. Местный чиновник заметил, что сейчас властям известно гибели еще одного мужчины после атаки БПЛА противника от 9 октября.

В Белгородском и Шебекинском округах от атак беспилотников погибли двое мужчин. Кроме того, вчера стало известно о трагической гибели мужчины, произошедшей 9 октября в Шебекино. Искренне соболезную семьям и близким погибших. Александр Шуваев, глава региона

Эксперт пояснил, что из 16 пострадавших госпитализация потребовалась только четырем пациентам. Один из местных жителей находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе оперативного штаба в регионе говорится о том, что в больницы обратились по данным на понедельник, 12 октября, двое мужчин. Они пострадали 9 октября в результате атак БПЛА ВСУ. Один из граждан получил травму голени в поселке Красная Яруга, а другой — ранение головы в селе Новая Таволжанка. Сейчас оба потерпевших продолжают лечение в амбулаторном режиме.

ВСУ за сутки 130 раз атаковали Белгородскую область.

Фото: Макс / Александр Шуваев