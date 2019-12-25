Дети вышли из дома вечером 10 сентября.

В Белгородской области пропали двое мальчиков. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. Известно, что дети воспитывались в многодетной семье. Они ушли из дома самостоятельно. Инцидент произошел на территории села Голофеевка Старооскольского городского округа.

Вечером 10 сентября 2021 года, после незначительной ссоры с отцом, забрав из дома некоторую сумму денег, мальчики покинули дом в селе Голофеевка. Оба проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребенок уходил из дома. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время поисками несовершеннолетних занимаются сотрудники правоохранительных органов и волонтеры отряда "Лиза Алерт". Специалисты осмотрели место жительства детей, было опрошено их ближайшее окружение.

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Фото: Следственный комитет России