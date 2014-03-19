В Белгородской области пройдут учения по гражданской обороне

Вячеслав Гладков рассказал о тренировках после вывоза людей из Краснояружского района.

Учения по гражданской обороне, в которых будут задействованы все муниципальные образования, состоятся на территории Белгородской области до конца августа 2024 года. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Российский чиновник пояснил мирным жителям в регионе, что целью таких тренировок станет формирование необходимых навыков, позволяющих защитить то население, которое в этом особо нуждается.

Мы достаточно подробно разобрали ситуацию, как мы перевозили людей, что сделано было правильно и быстро, что сделано было неудачно или плохо, или совсем не сделано. Проделали работу над ошибками, составили план работы и в конце месяца проведем масштабные учения. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что порядка 11 тысяч граждан из Краснояружского района вывезены властями в безопасные места в связи с активностью Вооруженных сил Украины на территории.

В Белгородской области завершили уборку пшеницы и ячменя.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков