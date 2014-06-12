Вячеслав Гладков рассказал об итогах посевной кампании.

Российские аграрии на территории Белгородской области завершили уборку пшеницы и ячменя, намолотив свыше двух миллионов тонн. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале.

Слова "битва за урожай" в сегодняшних прифронтовых условиях приобрели совсем другое значение. Действительно, битва зачастую с угрозой для жизни, но в битве мы победили. И [получили] урожай, который порадовал и всю область, и всю нашу большую страну. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что в конце мая 2024 года в агропромышленном комплексе по региону из-за заморозков вводился режим чрезвычайной ситуации. Сведения от администрации говорят о том, что сотрудники сельскохозяйственной отрасли все же выполнили планы по посевной кампании, несмотря погодные условия и ежедневные обстрелы армии киевского режима. Специалисты засеяли в области порядка 1,4 миллиона га земель. Власти пояснили, что в прошлом году аграрии из Белгородской области собрали самый большой урожай пшеницы за последние восемь лет. Продуктивность на территории составила почти 63 центнера с одного га. Также они намололи 1,62 млн тонн озимой пшеницы.

Белгородская область закупит более 250 генераторов для лечебных учреждений.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков