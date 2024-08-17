Белгородская область закупит более 250 генераторов для лечебных учреждений

Вячеслав Гладков рассказал о выполнении рекомендаций, оглашенных ЦБ РФ.

Власти Белгородской области закупят более 250 резервных генераторов для местных лечебных учреждений в ходе подготовки к предстоящей зиме. Соответствующее заявление сделал губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Российский чиновник пояснил населению, что власти понимают, что им будет сложно выполнить задачу исходя из оперативной обстановки, сложившейся на территории. Однако он полагает, что все необходимое для реализации плана будет выполнено. Специалист добавил, что регион готов в кратчайшие сроки выполнить рекомендации Центрального банка о списании ипотечных долгов жителям приграничных территорий.

Вчера вышли рекомендации Центрального Банка, мы в ближайшее время получим пояснения, методические указания, как это происходит, и постараемся максимально быстро выполнить эту работу вместе с банками. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что государственный финансовый регулятор рекомендовал кредиторам простить ипотечные задолженности жителям Белгородской, Брянской и Курской областей. В том случае, если жилье оказалось частично разрушено и подлежит восстановлению, то кредиторам рекомендуется освободить заемщиков от выплаты ипотечных платежей на год без начисления процентов. Вячеслав Гладков выразил благодарность президенту Владимиру Путину за то, что он решил оперативно вопрос о списании ипотечных кредитов те людям, у которых полностью было разрушено жилье в результате атак со стороны армии киевского режима.

В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков