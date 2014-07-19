В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

Решение принято на заседании правительственной комиссии.

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен на территории Белгородской области. Соответствующее заявление сделали глава МЧС России Александр Куренков и местный губернатор Вячеслав Гладков. Известно, что утром 15 августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии, посвященное предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. на данном мероприятии эксперты обсудили сложившуюся обстановку в российском регионе. Александр Куренков заметил, что ситуация остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны вооруженных формирований армии киевского режима в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также есть раненые и погибшие люди.

В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся ЧС. Александр Куренков, глава МЧС РФ

В ГУ МЧС объявили о том, что нельзя допускать фактов необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости. Антимонопольной службе дано поручение принять активное участие в работе и держать ситуацию со стоимостью товаров на постоянном контроле.

Гладков объявил о вводе режима ЧС регионального уровня в Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков