Гладков объявил о вводе режима ЧС регионального уровня в Белгородской области

Глава региона считает ситуацию в регионе сложной и напряженной.

На всей территории Белгородской области местными властями был введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник добавил, что в дальнейшем региональная администрация планирует выйти на правительственную комиссию с целью объявить ЧС федерального уровня. Глава региона напомнил населению о том, что армия киевского режима ежедневно обстреливает область. В настоящее время некоторые дома разрушены, а среди жителей медиками фиксируются пострадавшие и погибшие.

Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области <...> объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Вячеслав Гладков, глава региона

Вячеслав Гладков указал на то, что принятое решение необходимо для того, чтобы обеспечить россиян из при граничного района дополнительной защитой, оказать дополнительную поддержку пострадавшим людям. Губернатор охарактеризовал обстановку в Белгородской области как крайне сложную и напряженную.

Около 1 тыс. жителей Краснояружского района разместили в ПВР.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков