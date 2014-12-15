Около 1 тыс. жителей Краснояружского района разместили в ПВР

Вячеслав Гладков рассказал о размещении граждан в ПВР.

Порядка одной тысячи жителей Краснояружского района Белгородской области, закрытого на въезд из-за активности Вооруженных сил Украины, в настоящее время находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник заметил, что в ПВР население обеспечено горячим питанием, постелью и предметами первой необходимости. Гладков надеется на то, что оперативная обстановка позволит местным жителям как можно быстрее вернуться в свои дома.

Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехали около 11 тыс. человек, сейчас около 1 тыс. человек находятся в ПВР. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомни, что власти Краснояружского района 12 августа, в понедельник, приняли решение закрыть въезд в муниципалитет. Глава Андрей Миськов объянил, что оперативная обстановка остается напряженной, а запрет является вынужденной временной мерой для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

Гладков рассказал об ограничениях во время режима КТО в Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков