В Белгородской области потерпел крушение военный самолет

Летчик смог катапультироваться, он в безопасности.

Самолет Су-25 потерпел воздушную аварию в Белгородской области, в Корочанском районе. Об этом рассказали журналистам представители пресс-службы Западного военного округа. По информации от специалистов, в настоящее время летчик боевого борта эвакуирован, он находится на аэродроме базирования. Медики не видят угрозы для здоровья пилота.

Во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Летчик катапультировался. пресс-служба ЗВО

Уточняется, что самолет рухнул в безлюдном месте, на земле никаких разрушений за аварией не последовало. Самолет разрушен, а его корпус воспламенился при ударе о поверхность. По предварительной версии, причиной крушения борта Су-25 стала техническая неисправность. В текущий момент на месте инцидента работает комиссия Воздушно-космических сил России.

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Фото и видео: Telegram / ЧП 31