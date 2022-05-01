В Красноярском крае разбился самолет с двумя священниками на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Об инциденте стало известно в воскресенье, 1 мая. Cessna 182 выполняла частный полет без сопровождения диспетчера. В этот момент на борту были два священнослужителя Красноярской епархии. Самолет потерпел крушение в Манском районе. Один священник погиб. Второго в скором времени увезут санавиацией.
Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")
Ранее сообщалось, что в Забайкалье при крушении самолета Ми-8 погиб человек.
Видео: Telegram/SHOT
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