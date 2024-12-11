В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей

Регион ждет от правительства дополнительной финансовой поддержки.

Федеральное правительство России выделит Белгородской области еще 2,5 миллиарда рублей на решение жилищного вопроса для 482 семей, которые лишились дома из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава региона в своем Telegram-аккаунте. Чиновник отметил, что как только денежные средства поступят в местный бюджет, то они сразу же будут направлены на социальные выплаты населению.

В ближайшее время ждем решения правительства Российской Федерации о выделении 2,5 млрд рублей, которые пойдут на приобретение жилья 482 семьям, которые потеряли свое жилье в результате обстрелов, или если это жилье находится в закрытых населенных пунктах, куда въезд запрещен. Вячеслав Гладков, глава региона

Белгородского губернатора перепутали с мошенником из-за звонка по восстановлению жилья.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков