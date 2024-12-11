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В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей

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Регион ждет от правительства дополнительной финансовой поддержки.

Федеральное правительство России выделит Белгородской области еще 2,5 миллиарда рублей на решение жилищного вопроса для 482 семей, которые лишились дома из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава региона в своем Telegram-аккаунте.  Чиновник отметил, что как только денежные средства поступят в местный бюджет, то они сразу же будут направлены на социальные выплаты населению.

В ближайшее время ждем решения правительства Российской Федерации о выделении 2,5 млрд рублей, которые пойдут на приобретение жилья 482 семьям, которые потеряли свое жилье в результате обстрелов, или если это жилье находится в закрытых населенных пунктах, куда въезд запрещен.

Вячеслав Гладков, глава региона

Белгородского губернатора перепутали с мошенником из-за звонка по восстановлению жилья.

Фото и  видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, восстановление, всу, вячеслав гладков, обстрелы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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