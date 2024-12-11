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Белгородского губернатора перепутали с мошенником из-за звонка по восстановлению жилья

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Вячеслав Гладков счел правильным, что местные жители проявляют бдительность в ходе телефонного общения с незнакомцами.

Белгородского губернатора перепутали с мошенником из-за звонка, который он совершал для проверки собственников, жилье которых пострадало в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующую видеозапись  глава российского региона разместил в собственном Telegram-аккаунте. Одна из жительниц приняла звонок за попытку обмана аферистами.

А вы что, ну поздравляю вас, что вы Гладков… а я музыкант. Слышу, что вы не Гладков. До свидания.

местная жительница

Позже женщина принесла извинения. С ее слов, Гладков отнесся с пониманием к ситуации, так как важно проявлять бдительность. Вячеслав Гладков объяснил в социальных сетях своим подписчикам, что ро понедельникам он связывается с собственниками жилья для того, чтобы проконтролировать качество восстановления объектов. По его словам, не до всех удается дозвониться, а некоторые люди даже не верят в то, что им звонил губернатор.

Кто-то берет трубку с подозрением. <…> Но правильно, что люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют.

Вячеслав Гладков, глава региона

Гладков: более 1 тыс. мобилизованных получили положенные им выплаты.

Фото и  видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, регионы, телефонные мошенники
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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