Белгородского губернатора перепутали с мошенником из-за звонка по восстановлению жилья

Вячеслав Гладков счел правильным, что местные жители проявляют бдительность в ходе телефонного общения с незнакомцами.

Белгородского губернатора перепутали с мошенником из-за звонка, который он совершал для проверки собственников, жилье которых пострадало в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующую видеозапись глава российского региона разместил в собственном Telegram-аккаунте. Одна из жительниц приняла звонок за попытку обмана аферистами.

А вы что, ну поздравляю вас, что вы Гладков… а я музыкант. Слышу, что вы не Гладков. До свидания. местная жительница

Позже женщина принесла извинения. С ее слов, Гладков отнесся с пониманием к ситуации, так как важно проявлять бдительность. Вячеслав Гладков объяснил в социальных сетях своим подписчикам, что ро понедельникам он связывается с собственниками жилья для того, чтобы проконтролировать качество восстановления объектов. По его словам, не до всех удается дозвониться, а некоторые люди даже не верят в то, что им звонил губернатор.

Кто-то берет трубку с подозрением. <…> Но правильно, что люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют. Вячеслав Гладков, глава региона

Гладков: более 1 тыс. мобилизованных получили положенные им выплаты.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков