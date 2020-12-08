Личность погибшего устанавливается.

В Белгородской области погиб пилот мотодельтаплана. Об этом сообщила глава пресс-службы московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова. По факту произошедшего ведется проверка. Известно, что человек жестко приземлился. Пострадавший погиб от полученных травм. Обстоятельства происшествия уточняются. Личность жертвы устанавливается.

Сегодня, 17 июля, примерно в 8 часов 50 минут, в районе села Чернянка Белгородской области жесткую посадку совершил мотодельтоплан. Екатерина Короткова

Специалист отметила, что на место трагедии выехал для координации действия профильных ведомств прокурор по транспорту Белгородской области Виталий Бавыка.

Мотодельтаплан оставил без света 2 тысячи жителей города в Новгородской области.

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