Мотодельтаплан оставил без света 2 тысячи жителей города в Новгородской области

Пострадали два человека. Один из пилотов в коме.

Мотодельтаплан из-за жесткой посадки оставил без света 2 тысячи жителей города в Новгородской области. В настоящее время известно, что пилоты не справились с управлением и задели электрические провода. Инцидент произошел поздно вечером 12 июля на территории города Пестово. Электричество отключилось у потребителей на 25 улицах. Света не было несколько часов.

В настоящее время специалисты рассказали, что один из летчиков серьезно пострадал. Он принял на себя весь удар током. Сейчас мужчина находится в коме. Второй пилот также пострадал. Медики уточнили, что первый пациент находится в реанимационном отделении, ау второго диагностированы легкие травмы.

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Видео: Telegram/BAZA