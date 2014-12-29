В Белгородской области два человека пострадали из-за атак ВСУ

Вячеслав Гладков раскрыл информацию о пострадавших.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум населенным пунктам в Белгородской области, в результате атак пострадали двое мирных жителей, включая несовершеннолетнего ребенка. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник отметил, что из-за прилета опасного снаряда воспламенилась кровля частного дома. На данный момент местные пожарные расчеты успешно локализовали очаг возгорания.

В городе Шебекино 16-летний парень получил ранения во время обстрела. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По информации главы региона, в селе Красный Октябрь вражеский беспилотник нанес удар по работающему в поле комбайну. В специальной технике находился водитель. Мужчина пострадал. Пациента с контузией попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Сейчас местный житель не нуждается в госпитализации. У сельскохозяйственной техники оказались выбиты стекла, повреждены кузов и колеса.

Жителям белгородского приграничья выплатили 950 млн рублей матпомощи.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков