В Белгородской области без электричества остались почти 40 тыс. жителей

Вячеслав Гладков рассказал о недавней атаке ВСУ по региону.

Порядка 40 тысяч жителей из Белгородской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в вечернее время. Соответствующее заявление глава Белгородской области Вячеслав Гладков сделал подписчикам через собственный аккаунт в Telegram-канале. Чиновник пояснил, что он вместе с руководителями профильных служб заслушал доклад местных энергетиков о характере повреждений в российском регионе. Проблемы зафиксированы в семи муниципальных районах. На данный момент аварийные бригады выполняют все необходимые работы для того, чтобы подключить многоэтажные дома, объекты социальные инфраструктуры и коммерческие предприятия к электроснабжению. Также известно, что из-за ночного налета БПЛА противника пострадали три человека. В том числе пациентом стал 15-летний подросток. Ранее Вячеслав Гладков говорил о двух раненых, включая десятилетнего ребенка.

Уточненная информация о последствиях детонации дрона в селе Бессоновка Белгородского района. За медицинской помощью обратился 15-летний юноша, который находился рядом с социальным объектом. С минно-взрывной травмой и баротравмой он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В Белгороде один человек погиб при ударе украинского беспилотника

