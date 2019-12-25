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В Белгородской квартире нашли убитыми молодых супругов
Сегодня, 12:27
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MShaffter

В Белгородской квартире нашли убитыми молодых супругов

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Убитая женщина была чиновницей департамента образования региона.

В Белгороде в одной из квартир в многоквартирном доме нашли тела супругов. 

Региональные следственные органы СКР по Белгородской области сообщают, что по факту обнаружения двух тел, мужчины и женщины, в своей квартире со следами насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

В соцсетях сообщают, что убит мужчина 1985 года рождения и его супруга 1990 года рождения. Женщина работала в департаменте образования региона. Убийцу супругов ищут.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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