В центре Краснодара в упор расстреляли бизнесмена

В сети опубликовано видео с моментом убийства местного предпринимателя.

В Краснодаре в упор расстреляли местного предпринимателя в своем автомобиле.

Телеграм-канал "112" опубликовал видео с камер наблюдения с моментом убийства мужчины. На данном видео мужчина в светлой одежде неспешно идет к своему припаркованному на улице автомобилю. Когда он садится на водительское место, из соседней машины с заднего сидения выскакивает мужчина в черном, делает несколько выстрелов, в том числе контрольный, затем садится в машину, которая уезжает с места преступления.

Региональные следственные органы СКР по Краснодарскому краю сообщают, что по факту убийства 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

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Видео: 112