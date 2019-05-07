  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:06
101
MShaffter
Код вставки плеера

В центре Краснодара в упор расстреляли бизнесмена

0 0

В сети опубликовано видео с моментом убийства местного предпринимателя.

В Краснодаре в упор расстреляли местного предпринимателя в своем автомобиле.

Телеграм-канал "112" опубликовал видео с камер наблюдения с моментом убийства мужчины. На данном видео мужчина в светлой одежде неспешно идет к своему припаркованному на улице автомобилю. Когда он садится на водительское место, из соседней машины с заднего сидения выскакивает мужчина в черном, делает несколько выстрелов, в том числе контрольный, затем садится в машину, которая уезжает с места преступления.

Региональные следственные органы СКР по Краснодарскому краю сообщают, что по факту убийства 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

Ранее:В Иркутской области трое рабочих погибли при ремонте очистных сооружений

Видео: 112

Теги: 90 е, девяностные, новости краснодар, новости кубань, расстреляли бизнесмена
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии