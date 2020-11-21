Поисковый отряд «Вахты памяти» обнаружил останки времен 90-х

Добровольцы-волонтеры из челябинского отряда «Опора» натолкнулись на криминальное захоронение во время поисковых работ в районе поселка Приладожский Кировского района.

При раскопках в лесу близ урочища Гайтолово, где во время Великой Отечественной шли кровопролитные бои, поисковики натолкнулись на кости и фрагменты одежды, предположительно, джинсы, которые находились на глубине 1-1,5 метров.

О находке участник отряда сообщил в правоохранительные органы. По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в захоронении также был обнаружен снаряд времен ВОВ. В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза. Предварительное заключение определило примерный возраст останков в 20-30 лет. Обстоятельства смерти выясняются.

Всероссийская акция "Вахта памяти" проводится с 1989 года и включает в себя поисковые операции, перезахоронения павших в бою и установление их личностей. Челябинский отряд "Опора" уже ранее не единожды принимал участие в раскопках на территории Ленобласти. Благодаря стараниям волонтеров были обнаружены останки многих воинов Красной армии; личность одного даже удалось установить.