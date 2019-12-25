В Иркутской области трое рабочих погибли при ремонте очистных сооружений

Трагедия произошла 29 июня на территории очистных сооружений Вихоревского городского поселения.

В Приангарье во время работ в колодце погибли 3 человека.

Трагедия произошла на территории очистных сооружений Вихоревского городского поселения (Братский район Иркутской области). Региональная прокуратура ведет проверку по факту гибели работников. Установлено, что люди в возрасте от 38 до 63 лет производили работы по замене арматуры в колодце, в результате чего произошел несчастный случай.

ТАСС сообщает, что следственные органы по факту гибели людей возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". При допросе очевидцев удалось восстановить картину произошедшей трагедии. В колодец спустились сварщик и слесарь для ремонта задвижек. В один из моментов в колодец пошла вода, один из рабочих сумел выбраться, второй упал с лестницы. На помощь спустился мастер, но сразу потерял сознание. Им на помощь спустился слесарь и уже не выбрался. Все трое погибли.

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Фото: Прокуратура Братского района.