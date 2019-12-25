В Хабаровском крае в жутком ДТП погибли 2 человека, 7 пострадавших в тяжелом состоянии

Среди погибших 1 сотрудник УФСИН.

Накануне вечером, 29 июня, в Хабаровском крае произошло жуткое ДТП с двумя погибшими.

На дороге возле села Заозерное столкнулись два автомобиля, один из которых принадлежит УФСИН. В этом автомобиле ехали трое сотрудников ведомства из служебной командировки. Один из них погиб. Всего в ДТП погибли 2 человека, а 7 человек с травмами доставлены в больницу.

ТАСС сообщает, что все 7 пострадавших в тяжелом состоянии.

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Фото: скриншот с видео в ВК, Piter.TV