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В Хабаровском крае в жутком ДТП погибли 2 человека, 7 пострадавших в тяжелом состоянии
Сегодня, 9:12
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В Хабаровском крае в жутком ДТП погибли 2 человека, 7 пострадавших в тяжелом состоянии

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Среди погибших 1 сотрудник УФСИН.

Накануне вечером, 29 июня, в Хабаровском крае произошло жуткое ДТП с двумя погибшими.

На дороге возле села Заозерное столкнулись два автомобиля, один из которых принадлежит УФСИН. В этом автомобиле ехали трое сотрудников ведомства из служебной командировки. Один из них погиб. Всего в ДТП погибли 2 человека, а 7 человек с травмами доставлены в больницу.

ТАСС сообщает, что все 7 пострадавших в тяжелом состоянии.

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Фото: скриншот с видео в ВК, Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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