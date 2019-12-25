На Кубани выявили еще 84 новых случаев коронавируса

Среди вновь инфицированных четырехмесячный младенец.

В Краснодарском крае за сутки коронавирус подтвердили еще у 80 человек.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Краснодарскому краю сообщает, что в регионе за сутки коронавирус выявили еще у 84 человек. Из них 47 женщин и 37 мужчин. Самому маленькому пациенту всего 4 месяца. Самому возрастному 88 лет.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе коронавирус подтвержден у 3 908 человек. Выздоровели 2 7748 пациентов. скончались 33 человека (за последние сутки умер 1 пациент). На утро понедельника 1 июня в регионе 35 пациентов подключены к ИВЛ.



Ранее: Названы регионы с новыми случаями коронавируса на 1 июня.



Фото: Piter.TV