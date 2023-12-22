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В Белгороде объявили авиационную опасность
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В Белгороде объявили авиационную опасность

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С раннего утра украинские военные обстреливают Белгородскую область.

Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности. Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Об этом сообщили в tg-канале мэрии города.

Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Авиационная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.

Мэрия Белгорода

С раннего утра украинские военные обстреливают Белгородскую область. Как сообщили в Минобороны, система ПВО уничтожила 12 ракет.

Напомним, что накануне противник выпустил по Белгороду 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У". В результате случившегося погиб один мужчина, еще 11 мирных жителей пострадали.

Срочную информацию о ракетной опасности белгородцы смогут получать в приложении МЧС. Сервис разработан специалистами Информационно-аналитического центра МЧС РФ.

Ранее на Piter.tv: на Белгород была совершена атака 2 января.

Фото: Telegram / Мэрия Белгорода

Теги: авиационная опасность, белгород, сво
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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