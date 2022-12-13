Александр де Кроо объяснил, почему драгоценные камни так и не вошли в санкционный список.

В Бельгии не увидели смысла в полном запрете закупок ЕС российских алмазов. В ходе пресс-конференции премьер-министр Александр де Кроо объяснил журналистам, что его страна не хочет запрещать оптовые закупки со стороны РФ на общеевропейском уровне, так как драгоценные камни поступают на внутренний региональный рынок другими путями.

"Объем российских алмазов в Бельгию с начала СВО сократился на 80%. Мы констатируем, что объем поставок в Антверпен сократился, но российский экспорт в целом не сократился. Часть этих алмазов находятся на западных рынках в магазинах. Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии

Политик полагает, что в вопросе возможности запрета торговли алмазами с Россией появляются в западных СМИ периодически перед согласованием дополнительных европейских пакетов санкций. Несмотря на принятие девяти пакетов антироссийских ограничений с начала 2022 года, отечественные алмазы так и не попали ни в один перечень. Александр де Кроо полагает, что страны ЕС должны сначала договориться о единой системе отслеживания происхождения драгоценных камней для того, чтобы станции были действительно эффективными, обеспечить закрытие европейских магазинов для розничной торговли алмазами из РФ.

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Фото и видео: YouTube / Alexander De Croo