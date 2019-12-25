В Батайске задержали банду работорговцев

Похищенных людей заставляли работать на полях.

В Батайске задержана банда работорговцев.

Телеграм-канал "BAZA" сообщил о задержании группы людей, которая похищала людей и заставляла их работать на полях. Одиночных пешеходов вылавливали у дороги, насильно сажали в машину и привозили в гараж, где держали на привязи. В основном похищенных людей заставляли работать на полях. Многим удалось сбежать, но после побега никто не заявлял в полицию.

О банде рабовладельцев узнали лишь тогда, когда один из сбежавших рабов обратился в полицию. Члены преступной группы задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Похищение человека".

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