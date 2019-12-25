В Мурманске инспектор ДПС избил подростка и получил уголовное дело

Полицейский нанес несколько ударов по голове задержанному 17-летнему нарушителю.

На полицейского за превышение должностных полномочий завели уголовное дело.

ТАСС со ссылкой на пресс службу СУ СК РФ по Мурманской области сообщает, что в отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Инцидент произошел в середине апреля 2020 года. Внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль "Ниссан", который вилял на трассе и грубо нарушал правила ПДД, в том числе проезжал на запрещающий красный сигнал светофора.

На требования остановиться, автомобиль пытался скрыться. В гаражах полиция нагнала нарушителя. В ответ авто протаранило полицейский автомобиль, но было снова заблокировано. За рулем машина оказался 17-летний пьяный подросток без прав. Парень ругался и сыпал угрозами в адрес правоохранителей. Один из сотрудников ГИБДД при задержании нанес несколько ударов по голове подростку.

В МВД региона после проведенной служебной проверки сообщили, что данный сотрудник действовал правомерно, так как у инспекторов ДПС имелись достаточные основания для применения в отношении водителя физической силы и специальных средств, в соответствии с действующим законодательством.

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