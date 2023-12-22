В нелегальное заведение клиенты попадали по специальному приглашению.

В Башкортостане пресекли деятельность подпольного игорного клуба, который располагался в квартире. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, организатором подпольного клуба является 39-летняя местная жительница. В ходе обысков было изъято 10 системных блоков и 11 мониторов. В нелегальное заведение клиенты попадали по специальному приглашению. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае полицейские применили огнестрельное оружие для остановки угонщика.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА