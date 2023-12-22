В Красноярском крае полицейские применили огнестрельное оружие для остановки угонщика

Ирина Волк рассказала о том, как сотрудники Госавтоинспекции нашли похищенный автомобиль в регионе.

На территории Красноярского края российские правоохранительные органы применили огнестрельное оружие для остановки угонщика транспортного средства. Инцидент произошел с сотрудниками дежурной части Межмуниципального отдела "Шушенский". Оперативники получили сигнал о том, что у владельца пропала машина, припаркованная около одного из жилых домов в селе Сизая. По маршруту патрулирования полиция заметила легковушку. Водитель за рулем автомобиля проигнорировал законное требование об остановке. Он увеличил скорость и попытался скрыться от ГИБДД.

Двигаясь в сторону Саяно-Шушенской ГЭС, нарушитель создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Для остановки машины инспекторы применили огнестрельное оружие. пресс-служба МВД РФ по региону

Полиция установили по результатам медицинского освидетельствования, что за рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник пояснил сотрудника правопорядка, что на данное преступление решился спонтанно, когда ждал своих знакомых. Он остановился около машины работающим двигателем. В какой-то момент мужчина решил, что его приятели ушли надолго, он решил не терять время и съездить за это время в магазин. Мужчина пояснил, что заблудился в лесу, не справился с управлением и въехал в сугроб. Сам шофер не пострадал, но зато повредил передний бампер чужого автомобиля. Он уехал с места ДТП, после чего и был замечен сотрудниками ГИБДД. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Сейчас фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Томской области в ДТП на трассе пострадали пять человек.

Фото и видео: МВД медиа