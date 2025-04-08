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В Башкирии запустят первого в России "цифрового имама"

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Регион первым в России запустит такого виртуального помощника с ИИ.

Духовное управление мусульман на территории Башкирии запустит новую функцию "цифрового имама". Соответствующее заявление журналистам сделал муфтий республики Айнур Биргалин. Эксперт пояснил, что специальный бот с помощью искусственного интеллекта будет отвечать на вопросы от пользователей в профильной рубрике, находящейся в обновленном приложении. Новый функционал будет доступен в течение следующих двух месяцев.

Мы ИИ обучим, загрузим туда все канонические правила, исламское право. <...> Он будет выдавать ответы. Понятное дело, что эмпатию имама или какие-то сложные вопросы, разборы, он на себя брать не будет. Это все-таки вопрос духовного человека, духовного наставника.

Айнур Биргалин, имам Башкирии

Создание подобного цифрового помощника актуально из-за однотипных вопросов, поступающих операторам. Теперь ответы пользователям персонализированно будет выдавать бот. Российский регион станет первым в стране, где будет запущен подобный виртуальный бот с использованием ИИ. 

Найден вор, укравший из мечети в КБР ящик с пожертвованиями.

Фото и видео: Telegram / Телеканал UTV 

Теги: башкирия, имам, искусственный интеллект, муфтий
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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