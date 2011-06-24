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Найден вор, укравший из мечети в КБР ящик с пожертвованиями

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Злоумышленник успел потратить деньги за личные нужды.

Российские правоохранительные органы нашли вора, укравшего из мечети, расположенной на территории Кабардино-Балкарии ящик с пожертвованными денежными средствами. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что ранее местный имам обратился в полицию Чегемского района за помощью в поимке преступника. В ходе оперативных мероприятиях установлена личность злоумышленника. Мужчина пойман при поддержке коллег из Краснодарского края. В настоящее время подозреваемый признался в содеянном. Он отметил, что потратил награбленное на личные нужды.

Желая быстро разбогатеть, житель Ставропольского края не нашел способа лучше, чем украсть из мечети в Кабардино-Балкарской Республике ящик с пожертвованными.

пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: кабардино-балкария, кража, мвд, мечеть, регионы, ящик с пожертвованиями
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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