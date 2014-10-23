Также сообщается о двух пострадавших.

В Башкирии в результате ДТП погиб подросток. Об этом сообщил государственный инспектор безопасности дорожного движения по республике Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Туймазы. По предварительным данным, 13-летний подросток управлял угнанным автомобилем ВАЗ с целью прокатить двух друзей 15 и 17 лет. В один момент несовершеннолетний не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

От полученных травм подросток скончался. Его двое пассажиров с травмами доставлены в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на Сахалине в ДТП погибли два человека.

Видео: Госавтоинспекция Башкортостана