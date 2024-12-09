На Сахалине в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Инцидет произошел на автодороге Южно-Сахалинск - Оха. По предварительным данным, водитель Nissan Wingroad не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Lexus GX460. В результате ДТП водитель и пассажирка Nissan Wingroad скончались на месте происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23 человек.
Видео: Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области
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