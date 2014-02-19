Число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23 человек

Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на региональный минздрав.

Инцидент произошел 7 декабря на пересечении улиц Уральской и Крупской. По данным следствия, водитель одного из трамваев уснул и врезался в другой трамвай, который ехал впереди. Ранее сообщалось о 19 пострадавших. Позже стало известно, что еще четыре человека обратились за медицинской помощью.

Ранее мы сообщали, что на севере Москвы произошло массовое ДТП.

Видео: МЧС России