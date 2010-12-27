В Башкирии в бассейне детсада утонула воспитательница

В Уфе в бассейне детсада утонула воспитатель.
ЧП произошло вечером 8 ноября в одном из дошкольных детских учреждений города Уфы. В больницу из детского сада была доставлена 51-летняя женщина с последствиями утопления. На следующий день воспитатель скончалась в реанимации.
Женщину в бассейне обнаружил охранник. Ее вытащили из воды, оказали первую медицинскую помощь на месте и вызвали "скорую". По факту гибели женщины следственные органы проводят проверку.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины. Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
СУ СК РФ по Республике Башкортостан
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Фото: Piter.TV
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