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В Башкирии в бассейне детсада утонула воспитательница
Сегодня, 11:27
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MShaffter

В Башкирии в бассейне детсада утонула воспитательница

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Следственные органы по факту гибели женщины в дошкольном учреждении проводят проверку.

В Уфе в бассейне детсада утонула воспитатель.

ЧП произошло вечером 8 ноября в одном из дошкольных детских учреждений города Уфы. В больницу из детского сада была доставлена 51-летняя женщина с последствиями утопления. На следующий день воспитатель скончалась в реанимации.

Женщину в бассейне обнаружил охранник. Ее вытащили из воды, оказали первую медицинскую помощь на месте и вызвали "скорую". По факту гибели женщины следственные органы проводят проверку. 

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины.  Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Республике Башкортостан

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Фото: Piter.TV

Теги: новости башкирии, новости россии, утонула в бассейне, утонула воспитатель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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