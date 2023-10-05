В Башкирии самосвал попал под тепловоз

В региональном управлении МВД рассказали подробности о ДТП.

Авария произошла около 20 часов вечера 4 октября на первом километре автомобильной дороги "Благовещенск - Ильино-Поляна". По предварительным данным, 37-летний местный житель управлял самосвалом КамАЗ, а затем выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора. В результате на указанном участке транспортное средство столкнулось с тепловозом. После ДТП водитель грузовика с травмами госпитализирован. Правоохранительные органы уточнили, что из шестнадцати вагонов, шесть сошли с рельсов.

Момент ДТП с пешеходом на Васильевском острове попал на видео.

Фото и видео: МВД Медиа