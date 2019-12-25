В Башкирии 6-летнего ребенка насмерть зажало в окне автомобиля

Мальчик находился в машине один.

В Башкирии погиб 6-летний мальчик, получивший смертельные травмы из-за электростеклоподъемника.

ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы СКР по Республике Башкирия сообщает, что организована доследственная проверка по факту гибели ребенка в автомобиле. Как удалось выяснить, мальчик находился в машине один и высунул голову на улицу через окно автомобиля. Каким-то образом сработал стеклоподъемник, и ребенок получил смертельные травмы.

В ходе проверки будет проведена судебно - медицинская экспертиза, а также будут проверены условия жизни ребенка в семье. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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