В Приморском крае отец увел детей в лес, чтобы переждать эпидемию коронавируса

Мужчина решил, что безопасней жить в лесу, пока не уйдет опасный вирус.

В Приморье после 2 дней писков в лесу найдена пропавшая семья.

Региональные следственные органы по Приморскому краю сообщают, что данный инцидент произошел в начале мая. Как стало известно, в полицию поступило заявление о пропаже 3 малолетних детей и их 39-летнего отца. Были организованы поиски с привлечением волонтеров. Через два дня пропавших удалось найти в лесу. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.

При разбирательстве выяснилось, мужчина решил, что переждать пандемию безопасней в лесу. Сейчас с семьей работают следователи.

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