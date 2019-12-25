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В Приморском крае отец увел детей в лес, чтобы переждать эпидемию коронавируса
Сегодня, 10:24
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MShaffter

В Приморском крае отец увел детей в лес, чтобы переждать эпидемию коронавируса

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Мужчина решил, что безопасней жить в лесу, пока не уйдет опасный вирус.

В Приморье после 2 дней писков в лесу найдена пропавшая семья.

Региональные следственные органы по Приморскому краю сообщают, что данный инцидент произошел в начале мая. Как стало известно, в полицию поступило заявление о пропаже 3 малолетних детей и их 39-летнего отца. Были организованы поиски с привлечением волонтеров. Через два дня пропавших удалось найти в лесу. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.

При разбирательстве выяснилось, мужчина решил, что переждать пандемию безопасней в лесу. Сейчас с семьей работают следователи.

Ранее: В Приморье погибла семья из Уссурийска, улетев на машине в реку

Фото:pixabay.com

Теги: новости приморья, новости россии, увел детей в лес, эпидемия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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