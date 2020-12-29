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В Башкирии рассказали о стабилизации ситуации с коронавирусом

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При этом смертность остаётся на уровне 2020-го года, количество пневмоний выросло.

В Башкирии рассказали о стабилизации ситуации с коронавирусом. С заявлением выступил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он отметил, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость COVID-19 и ОРВИ в регионе снизилась на 30%. При этом смертность остаётся на уровне 2020-го года, количество пневмоний выросло.

Если говорить о мнении экспертов, то считают, что вышли на так называемую стабилизацию.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии

Ранее глава Башкирии поручил чиновникам больше общаться с людьми.

Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан

 
Теги: башкирия, коронавирус, плато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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