В Башкирии рассказали о стабилизации ситуации с коронавирусом. С заявлением выступил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Он отметил, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость COVID-19 и ОРВИ в регионе снизилась на 30%. При этом смертность остаётся на уровне 2020-го года, количество пневмоний выросло.
Если говорить о мнении экспертов, то считают, что вышли на так называемую стабилизацию.
Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии
Ранее глава Башкирии поручил чиновникам больше общаться с людьми.
Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан
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