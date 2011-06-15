В Башкирии рассказали о состоянии девочки, которую отец сбросил с высоты

Айрат Рахматуллин сообщил о том, что врачи стабилизировали состояние юной пациентки.

Столичные врачи из федеральных центров России провели шесть телемедицинских консультаций с уфимскими коллегами по несовершеннолетней пациентке, которую отец сбросил с высоты. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин через собственный Telegram-канал. Региональный чиновник заметил, что трехлетняя девочка по-прежнему находится в реанимационном отделении. Ее состояние врач оценивают как крайне тяжелое. Однако специалистам удалось стабилизировать ее состояние.

Проведено уже шесть телемедицинских консультаций – с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля. В ближайшее время будут проведены обследования, чтобы отследить состояние в динамике. Айрат Рахматуллин, глава Минздрава Башкирии

Напомним, что утром 9 октября на улице Ульяновых в городе Уфа 34-летний местный житель сбросил с четвертого этажа своего ребенка. Ранее мужчина наблюдался у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована. Позже ее оперировали. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В его отношении ведется уголовное дело по статье за покушение на убийство. Ранее Следственный комитет по региону уведомил СМИ, что в организме задержанного россиянина по результатам лабораторных экспертиз не были найдены алкоголь и наркотики. Злоумышленника направили в психиатрическую больницу для проведения дальнейшего обследования.

Девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа в Уфе, оперируют.

Фото: Telegram / Айрат Рахматуллин