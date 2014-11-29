Мать ребенка экстренно возвращается из Калининграда, где они вместе с сыном проходила лечение.

Девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа в Уфе, оперируют. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин через собственный Telegram-канал. Региональный чиновние объяснил, что сейчас местные медики делают все необходимое для того, чтобы сохранить жизнь маленькой пациентке. Ранее стало известно, что ребенка из окна выбросил отец. В результате она серьезно пострадала после падения с высоты.

Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу №17. Сейчас она находится в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь. Айрат Рахматуллин, глава Минздрава Башкирии

Напомним, что мэр города Уфа Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале сообщал, что в Орджоникидзевском районе мужчина сбросил с четвёртого этажа дома малыша. Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в преступлении. По предварительным сведениям, малышка пролетела вниз с четвертого этажа. Следственный комитет возбудил по факту инцидента уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Отец девочки подозревается в покушении на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). По результатам осмотра места преступления будет назначен комплекс судебных экспертиз. В момент происшествия отец с дочерью находились в квартире вдвоем, пока мать со старшим сыном были в санатории. Мужчина, который выбросил дочь из окна многоквартирного дома в Уфе, по предварительным данным от пресс-службы МВД, состоял на учете в психдиспансере.

Полиция Подмосковья расследует аферу с хищением российской и иностранной валюты.

Фото и видео: Telegram / Айрат Рахматуллин